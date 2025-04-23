حدث في 8 ساعات| سبب غلق محلات بلبن ومد العمل بتأشيرة الترانزيت مجانًا

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رسميًّا.. الحكومة تصدر لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

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مجلس الوزراء: مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً لمدة عام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.

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الالتزام بالمواصفات.. سويلم يوجه بالانتهاء من صيانة كباري قناطر الدلتا

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأربعاء، من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام 2025.

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بدء تركيب عدادات كهرباء "دون كارت" تكتشف السرقات والسداد أونلاين

بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تركيب 50 ألف عداد ذكي جديد يعمل دون كارت شحن أو نظام الفواتير الشهرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، التي تستهدف تركيب 490 ألف عداد في نطاق مركز تحكم حلمية الزيتون .

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غلق جزئي بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بالجيزة.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، ضمن نطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة سير المركبات.

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السيسي يلتقي رئيس جيبوتي ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

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"محلية النواب" تكشف سبب إغلاق محلات "بلبن": مخالفات بـ 135 مليون جنيه

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن"، وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، لم يكن نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك برشد في جميع المحافظات، ومتابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون اللجوء إلى الإغلاق الشامل.

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تنبيه مهم من مصر للطيران بشأن التوقيت الصيفي

قالت شركة مصر للطيران، إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.

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