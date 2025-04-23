خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تقطع محافظة الجيزة المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية، ومنطقة المتحف المصري الكبير، لتحويل خط مياه متعارض مع محطة مترو النصر "الخط الرابع" بحي الهرم، في تمام الـ 12 منتصف الليل.

وفقًا لبيان محافظة الجيزة، يأتي قطع المياه لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

ومن المقرر أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية والمتحف المصري.

وستوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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