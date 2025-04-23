"كعب العمل ومزاولة المهنة والمهارة".. خدمات جديدة تطلقها "العمل" إلكترونيا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومميكن، وذلك من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "WE".

استخراج شهادة كعب العمل وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة

جاء ذلك خلال تفقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم، البث التجريبي لتقديم الخدمات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا للإطلاق الرسمي، حيث تشمل الخدمات المميكنة استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وشهادة مزاولة الحرفة.

وأكد "جبران"، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا غير مسبوق في خدمات الوزارة، وتُعد استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقديم خدمات حكومية لائقة وميسّرة للمواطنين، مضيفًا أن إطلاق هذه الخدمات إلكترونيًا يعد بداية لخطة متكاملة تهدف إلى رقمنة باقي خدمات الوزارة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.

تطوير وتسهيل خدمات الحكومة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير خدماتها وتسهيل حصول المواطنين عليها، بما يقلل التكدس في أماكن تقديم الخدمة التقليدية.

وأضافت أن هذه السيارات تم تصميمها وتنفيذها على أيدي مهندسين وفنيين تابعين للوزارة بالتعاون مع شركات مصرية وطنية، ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي وبما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".

وأشارت "المشاط"، إلى أن السيارات الجديدة مزودة بكافة الإمكانيات التكنولوجية اللازمة لأداء المهام بسهولة ويسر، كما تدعم خدمات الدفع الإلكتروني المؤمّنة، مؤكدة أن عدد سيارات الخدمة المتنقلة التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 253 سيارة، إضافة إلى 44 سيارة أخرى تم تجهيزها وجارٍ تخصيصها للعمل مع جهات حكومية مختلفة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات تواصل جهودها لتنفيذ تكليفات وزير العمل في استكمال إجراءات التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.