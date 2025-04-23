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السيسي يعود للقاهرة بعد زيارة جيبوتي

06:56 م الأربعاء 23 أبريل 2025

السيسي يعود للقاهرة بعد زيارة جيبوتي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة.

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

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