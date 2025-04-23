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السيسي يصل جيبوتي ويجتمع مع الرئيس إسماعيل عمر جيله

06:15 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة جيبوتي، حيث كان في استقباله شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله.

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

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