نقيب الأشراف يبحث التعاون مع رئيس المجلس الفقهي الأسترالي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، الشيخ يحيي الصافي، و مدير الشئون الدولية بالمجلس عز الدين أبو سردينة، بمكتبه بمقر النقابة، لبحث التعاون بين النقابة والمجلس.

ورحب السيد محمود الشريف، بالوفد في مقر نقابة السادة الأشراف، وأثنى على ما يقدمه المجلس الفقهي الأسترالي فيما يتعلق بنشر سماحة الإسلام الوسطي لمسلمي أستراليا، وحرصه على تقديم المعلومة الدينية الصحيحة.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن النقابة معنية بحفظ أنساب المنتمين لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونشر الإسلام الوسطى واخلاق النبى صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، قدم رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، الشكر لنقيب السادة الأشراف على حسن الاستقبال والضيافة، وأشاد بدور النقابة في حفظ أنساب المنتمين لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدورها في نشر صحيح الدين.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت

ستفرز الأصلح.. مجدي الجلاد: انتخابات نقابة الصحفيين "الأهم والأكثر سخونة"

بيان مهم من وزارة الكهرباء بشأن استعدادات القطاع لفصل الصيف