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تنبيه مهم من مصر للطيران بشأن التوقيت الصيفي

05:03 م الأربعاء 23 أبريل 2025

مصر للطيران

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كتب- أحمد الجندي:

قالت شركة مصر للطيران، إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.

وأهابت مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف المطارات المصرية، فضلاً عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بـ 3 ساعات.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

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مصر للطيران التوقيت الصيفي مواعيد إقلاع الرحلات
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