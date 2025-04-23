غلق جزئي بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بالجيزة.. تعرف على الطرق البديلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، ضمن نطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة سير المركبات.

وأوضحت المحافظة أن تلك الأعمال، التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالجيزة، تستلزم غلقًا جزئيًا بالتناوب للوصلة المشار إليها، على مدار أربعة أيام مقسمة على مرحلتين، على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تشمل الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي في اتجاه القاهرة، ويتم الغلق لمدة يومين بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، مع استمرار الأعمال على مدار 24 ساعة.

المرحلة الثانية: تشمل الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي (منزل المصل واللقاح - منزل شارع الدقي)، وذلك لمدة يومين بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 3 مايو 2025، مع العمل كذلك على مدار الساعة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، بالإضافة إلى الكشافات والطواحين الضوئية في محيط الأعمال، بما يضمن سلامة المواطنين.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور وعدم التأثير على السيولة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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