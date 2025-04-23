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فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا للجمهور بمناسبة عيد تحرير سيناء

04:08 م الأربعاء 23 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء

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كتب- محمد سامي:
تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الجمعة الموافق 25/4/2025.

يأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء والتي توافق 25 إبريل من كل عام، وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى إحتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية إحياءاً لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.

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عيد تحرير سيناء بانوراما حرب أكتوبر المتاحف العسكرية
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