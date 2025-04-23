نائب وزير الزراعة: مصر استطاعت تحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترجمة هذا الاهتمام، خاصة وأن القطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومى، حيث يمثل أكثر من 15% من الناتج القومي.

وقال الصيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم:"بلغ حجم الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار في عام 2024، مؤكدا أن الوزارة تتفق بشكل كامل مع توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة الخاصة "الأمن الغذائي في مصر..التحديات والفرص في 2025".

وأكد نائب وزير الزراعة، أن الوزارة حريصة على دعم القطاع بشكل كامل، وهناك جهود كبيرة لتعزيز التنمية الزراعية، بداية من الاهتمام بصورة كبيرة بالتصنيع الزراعي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، حيث تم فتح 160 سوقا خارجيا.

وقال نائب وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي ، فقد احتلت الصادرات الزراعية المصرية مكانة مرموقة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم وتطوير منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية لا سيما في المحاصيل التصديرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف الصياد، إن مصر استطاعت تحقيق الإكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية الهامة مثل جميع أنواع الخضروات والفاكهة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة حيث تحقق فائض تم تصديره للخارج بكمية حوالي 8.6 مليون طن خلال عام 2024 وقد حققت بعض المنتجات والسلع الزراعية قدر ملموس من الإكتفاء الذاتي مثل: (الأرز والألبان الطازجة ولحوم الدواجن وبيض المائدة، وهناك بعض السلع الزراعية التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل : (الأسماك والسكر).