الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض بقنا لإنشاء محطة طاقة شمسية - تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة تبلغ 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة في نطاق محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار مخططات الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.

كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وتضمن التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، ليضم مجموعة متنوعة من الخبرات والجهات الحكومية المعنية بتحقيق التكامل في أعمال تحسين الأراضي واستصلاحها.

يتكون التشكيل الجديد للمجلس من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، من بينها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.

كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



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