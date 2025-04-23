"محلية النواب" تكشف سبب إغلاق محلات "بلبن": مخالفات بـ 135 مليون جنيه

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن"، وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، لم يكن نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك برشد في جميع المحافظات، ومتابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون اللجوء إلى الإغلاق الشامل.

وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريبة لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مؤكدًا أهمية استغلال الأزمة الحالية كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.

وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تتضمن التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية رصدت مخالفات بقيمة تصل إلى 135 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، حيث تطرق إلى واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة قائلًا: "مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ما حدث ليس من اختصاص الوزارة".

وأضاف السجيني: "ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا للتحرك الشامل في كل المحافظات برشد.. على الوزارة أن تستغل هذه الواقعة لتوجيه الأحياء بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص، تبسيط الإجراءات، والتخفيف عن المواطنين في استخراج الرخص، مع وضع خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف."

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام لمناقشة ملف تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يساهم في التيسير على المواطنين، وفي الوقت نفسه يضمن للدولة تحصيل مستحقاتها من رسوم وضرائب، مؤكدًا أن تراخيص المحال التجارية تمثل أحد أهم مصادر دعم خزينة الدولة.