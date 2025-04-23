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مجلس الوزراء: مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً لمدة عام

02:08 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

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الدكتور مصطفى مدبولي مد العمل بتأشيرة الترانزيت مجلس الوزراء
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