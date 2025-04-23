ستفرز الأصلح.. مجدي الجلاد: انتخابات نقابة الصحفيين "الأهم والأكثر سخونة"

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

رحب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، بالكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح نقيبًا للصحفيين.

وأوضح الجلاد، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "أونا"، أن انتخابات نقابة الصحفيين هذه الدورة تُعد من الأكثر أهمية وسخونة، وتشهد مشاركة وتفاعلًا غير مسبوقين بين الصحفيين، خاصة أنها تأتي في مرحلة حساسة تمر بها المهنة، وسط تحديات كبيرة تواجه صناعة الصحافة.

وأشار إلى أن جميع الصحفيين، سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم، يُدركون التاريخ الصحفي المشرف لعبد المحسن سلامة، إلى جانب تاريخه الطويل في العمل النقابي، مؤكدًا أن هذه الانتخابات ستُفرز الأصلح لقيادة النقابة.

وكشف الجلاد عن فترة زمالته بعبد المحسن سلامة داخل مؤسسة "الأهرام"، قائلًا: "لي الشرف بانتمائي لأكبر مؤسسة صحفية في الشرق الأوسط".

وأضاف: أن عبد المحسن سلامة خرّج أجيالًا كثيرة من الصحفيين، وشارك بفاعلية واستمرار في العمل النقابي، ويحمل هموم المهنة والصناعة في ظل التحديات العصرية الكبيرة.

واختتم قائلًا: أحيي فيه دائمًا قدرته على الحوار ونقاشه الإيجابي دون تجريح، وهذا درس مهم يجب أن يتعلمه جميع الشباب والصحفيين الجدد، فهو من أنصار الحوار والنقاش البناء.