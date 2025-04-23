سمير عمر: مراسل واحد قد يصنع تغطية إقليمية ناجحة

كتب- أحمد الجندي:

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شبكة "القاهرة الإخبارية" تضم حاليًا 19 مراسلًا دوليًا، معتبرًا أن هذا العدد قد لا يبدو ضخمًا، لكنه أيضًا ليس ضئيلًا، بل يمكن من خلاله تحقيق تغطية إخبارية فعّالة ومؤثرة إذا تم توظيفه بالشكل الأمثل.

وخلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أوضح "عمر" أن نجاح العمل الصحفي لا يرتبط بعدد المراسلين فقط، بل بكفاءة توظيفهم وتنوع أماكن وجودهم، مشيراً إلى مراسل القناة عمرو المنيري، الذي انتقل من بروكسل إلى لوكسمبورغ، ثم توجه مؤخرًا إلى الفاتيكان لتغطية وفاة البابا فرانسيس، ما يدل على المرونة والقدرة على التكيف لتغطية الأحداث الكبرى.

وأضاف عمر أن مراسلًا واحدًا قد يكون كافيًا لتقديم تغطية موسعة لعدة ملفات متقاربة جغرافيًا أو سياسيًا، مشيرًا إلى إمكانية استخدام مراسل في السودان لتغطية الشأن الإفريقي بأكمله، أو الاعتماد على مراسل في تونس لتغطية الأخبار في دول المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب.

وشدد رئيس قطاع الأخبار على أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وتوزيعها بشكل يخدم الرؤية التحريرية ويحقق أقصى استفادة من القدرات المتوفرة، مؤكدًا أن تحقيق تغطية إعلامية محترفة لا يعتمد على الكثرة، بل على الحنكة التحريرية وجودة التنفيذ.

وأكد "عمر" على أن الإمكانيات الحالية المتوفرة لدى القنوات الإخبارية يمكن أن تتيح لها تقديم محتوى أقوى وأشمل، بشرط أن يتم توظيفها بكفاءة ومرونة تراعي طبيعة التغطية ومتغيرات الساحة الإقليمية والدولية.

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