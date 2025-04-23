رغيف العيش المدعم.. تفاصيل ندوة تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ندوة حول توريد وتسويق محصول القمح لموسم ٢٠٢٥م؛ في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال د.أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن الندوة شارك فيها قيادات من جهاز مستقبل مصر، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ومديري التعاون وقيادات الجمعيات التعاونية الزراعية.

وتناولت الندوة الحوافز التي تقدمها الدولة لمزارعي القمح من الزراعة حتى الحصاد.

وأكد عضام ضرورة حث المزارع على توريد محصول القمح؛ لما في ذلك من مصلحة الدولة المصرية بصفة عامة والمزارع بصفة خاصة، وتقليل عملية الاستيراد من الخارج، وتحقيق الأمن الغذائي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلي.

ونوه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بضرورة الاهتمام بمراعاة ضوابط عمليات تعبئة ونقل وتخزين محصول القمح؛ مما يؤدي إلى سلامة جودة المحصول وتقليل الفاقد .

وأكد عضام التعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجهاز مستقبل مصر في توريد وتسويق محصول القمح؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كان قد عقد اجتماعًا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية؛ لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة؛ من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.