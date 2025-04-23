مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالمحافظات.. التطبيق في هذا الموعد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ غدًا الخميس في تمام الـ 12 منتصف الليل، العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلوات الخمسة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وهي على النحو التالي:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32

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