انخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل (بيان بالدرجات)

كتب – محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 28 إبريل، وذلك على كافة المناطق.

وقالت الهيئة في بيان لها: يشهد الطقس انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الخميس، سيشهد الطقس انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين (4:7) درجات مئوية،

لتكون درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 28 إلى 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: من 23 إلى 24 درجة مئوية.

جنوب البلاد: من 31 إلى 38 درجة مئوية.

الطقس من الخميس إلى الاثنين 28 إبريل:

تشهد مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة.

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