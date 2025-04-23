"القومي للترجمة" يحتفل باليوم العالمي للكتاب بخصم ٥٠%.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل خصم ٥٠%، على بعض من أهم وأبرز العناوين القيمة في جميع المجالات بمنفذ البيع بمقر المركز على مدار اليوم، وذلك في ضوء احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب.

حيث تحتوي القائمة على الكثير من العناوين الصادرة عن المركز ومنها كتاب: "صعود الفراعنة وسقوطهم" ترجمة أحمد ذكي أحمد، و"مسرح ما بعد الدراما" ترجمة مروة مهدي عبيدو، و"مصالح مقدسة" ترجمة أحمد الشيمي، و"مقدمة في نظرية المعرفة" ترجمة محمد باشا، و"أسس الكيمياء الفيزيائية" ترجمة أحمد السماحي وفتح الله الشيخ.

كما يشمل الخصم كتب: "الكولونيالية الجديدة" ترجمة علي الغفاري، و"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم" ترجمة أسامة رسلان، و"كارل يونج" ترجمة أحمد عمرو عبد الله، و"نار جميلة" ترجمة أمل جمال، و"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي" ترجمة مجدي جرجس، و"المباحث العلمية البينية" ترجمة محمد عناني، و"شرح الديانات لابنتي" ترجمة رانية حمدي، و"ثمن عدم المساواة" ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل، و"فجر الثقافة البشرية" ترجمة عبده الريس.