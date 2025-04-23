غرفة "شركات السياحة": إغلاق المتحف المصري الكبير من 15 يونيو حتى 5 يوليو

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا رقم (104) لسنة 2025 إلى جميع الشركات الأعضاء، تُعلم فيه بقرار وزارة السياحة والآثار بشأن إغلاق المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو 2025.

وقالت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، إن وزارة السياحة والآثار، بصدد تنفيذ أعمال تنظيمية ولوجستية داخل المتحف المصري الكبير في إطار الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح.

وأضافت: بناءً عليه، تقرر إغلاق المتحف خلال هذه الفترة، مما يستدعي عدم إدراج أي زيارات للمتحف ضمن برامج الرحلات السياحية خلال هذه الفترة.

وشددت الغرفة، على ضرورة التزام الشركات بتوجيهات الوزارة لتفادي أي آثار تشغيلية قد تترتب على ذلك.