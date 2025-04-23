روحانيات الإنشاد الدينى بالجمهورية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس 24 إبريل على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح الدينية الشهيرة منها كل الناس بيقولو يا رب، مولاي إني ببابك ، سلم لى على الهادى ، صلوا عليه وسلموا ، رضا الوالدين ، برضاك يا خالقي ، الرضا والنور ، إيه العمل ، حب الرسول ، كن مع الله ، إله الكون ، أسماء الله الحسنى.. تحفيط الفنان مصطفى النجدى وأداء أحمد العمرى، طه حسين، محمد عبد الحميد، هبة عادل، إبراهيم فاروق، أحمد نافع.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.