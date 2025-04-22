لدينا تحسن.. لميس الحديدي تعلق على رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل، مبينة أنه توقع أن يسجل النمو نسبة 3.8% في عام الجاري، و4.3% في العام المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه التوقعات تأتي في وقت خفّض فيه الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً في الدول المنتجة للنفط، مع تراجع أسعار النفط عالميًا.

وأوضحت أن صندوق النقد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي نسبة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التقرير أرجع أسباب هذا التراجع إلى عدد من العوامل، من أبرزها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها قد تُحدث "صدمة" اقتصادية.

وذكرت أنه من الممكن تصل احتمالية الركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 40%.

ولفتت الحديدي إلى أنه من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، يمكن ملاحظة تحسّن نسبي في المؤشرات الكلية، مع تراجع معدلات التضخم، والتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأكدت أنه رغم التحسّن في الأرقام، إلا أن المواطن العادي لا يهتم كثيرًا بهذه المؤشرات الفنية للصندوق، قائلة: "الناس مش هتهمهم الأرقام دي إلا لما يلاقوا فرق في حياتهم اليومية، والأسعار، وزيادة الدخول عبر التشغيل من قبل القطاع الخاص وتحسين الخدمات".

وأشارت إلى أن الدور الأساسي للحكومة الآن هو تحويل هذه الأرقام الإيجابية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في مستوى معيشته.

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