مدحت العدل بمؤتمر مستقبل الدراما: سيكولوجية المشاهد اختلفت

كتب- عمرو صالح:

انتقد السيناريست مدحت العدل فكرةَ منع أي مسلسلات من العرض، مؤيدًا التعدديةَ وتركَ حرية المشاهدة للجمهور.

وقال العدل خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل الدراما المصرية"، الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام اليوم: "أنا ضد المنع لأنه لا يفيد، وإذا كان هناك مسلسل يُقال إنه يُسيء إلى صورة الحارة المصرية، فالحل ليس في منعه، بل في إنتاج عمل آخر يُظهر الجوانب الإيجابية للحارة، وعلى الدولة أن تُشجِّع تقديمَ شخصيات سوية ومتزنة في الأعمال الفنية، لتعكس الواقع بصورة بناءة".

وأضاف: "يجب أن ننظر إلى سيكولوجية المشاهد؛ فالمسلسلات التي ننتقدها ونرفض محتواها هي في الغالب الأعلى مشاهدةً، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوجه العام والثقافي للجمهور".

وتابع العدل: "رغم التحديات، فإن موسم دراما رمضان الماضي كان من أفضل المواسم التي شهدناها منذ سنوات، سواء من حيث التنوع أو جودة الإنتاج والمحتوى".

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