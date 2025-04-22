المجلس التصديري: قرارات الرئيس فرصة ذهبية لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات

كتبت – داليا الظنيني:

أكد المهندس وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة استثنائية لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الانطلاق بقوة وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.

وخلال حواره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أشاد جمال الدين بهذه القرارات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وعلى رأسها استبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية على صافي الأرباح، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لتسريع حركة الاستيراد والتصدير، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس وتشغيل المشروعات الجديدة.

ولفت جمال الدين إلى الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهات المسؤولة عن تحصيل الرسوم، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.

كما أثنى عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء على قرار إتاحة سداد المستحقات بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال وتسهم في تسهيل العمليات المالية.

وشدد جمال الدين على أن مصر تقف اليوم في موقع تنافسي قوي على الساحة العالمية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن الرسوم المنخفضة في مصر، مقارنة بالرسوم المرتفعة في مناطق أخرى، تمنح الاقتصاد المصري ميزة نسبية هامة.

وتابع: "نحن في منافسة عالمية في ظل ما يحدث، ودول جنوب شرق آسيا تواجه حالة عدم اتزان، في ظل الرسوم المرتفعة مقارنة بالرسوم المنخفضة في مصر، وبالتالي نحن أمام فرصة ذهبية للانطلاق وزيادة صادراتنا وإنتاجنا".

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