خالد أبو بكر وراغدة شلهوب ينضمان لتامر أمين في برنامج "آخر النهار"

كتب - محمد شاكر:

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن انطلاقة جديدة لبرنامجها الرئيسي "آخر النهار"، تبدأ اعتبارًا من السبت 26 أبريل الجاري، وتشمل تطويرًا شاملاً في الشكل والمحتوى، إلى جانب تغييرات مهمة في فريق التقديم، تهدف إلى تعزيز التنوع والثراء في تناول القضايا المطروحة على الساحة.

وكشف علاء الكحكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شبكة النهار، أن البرنامج سيُبث على الهواء مباشرة طوال أيام الأسبوع، من السبت إلى الجمعة، من خلال 3 من أبرز الأسماء الإعلامية: تامر أمين، وخالد أبو بكر، وراغدة شلهوب.

وقال الكحكي: "نحن بصدد مرحلة جديدة من تطوير المحتوى على شاشة النهار، و"آخر النهار" سيكون في طليعة هذه الخطوة، من خلال انضمام نخبة من الإعلاميين الذين يتمتعون بتجارب مهنية واسعة، ما يضمن تنوعًا في الطرح، وعمقًا في التناول، وثراءً في الأسلوب".

من جانبه، أكد محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن البرنامج سيحتفظ بموعده الثابت الذي اعتاده الجمهور عند الساعة الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أن آلية التقديم الجديدة ستتيح للمشاهد محتوى متجددًا بطابع مختلف كل يوم.

وبحسب الجدول المعلن، يتولى الإعلامي تامر أمين تقديم حلقات السبت والأحد والاثنين، بينما يتولى الإعلامي خالد أبو بكر تقديم حلقتي الثلاثاء والأربعاء، وتشاركه الإعلامية راغدة شلهوب تقديم حلقة الخميس، في حين تنفرد راغدة بتقديم حلقة الجمعة. كما يُنتظر أن تتضمن الخطة حلقات خاصة تجمع بين مقدمي البرنامج الثلاثة في مناسبات متعددة.

يُذكر أن "آخر النهار" يُعد من أعرق برامج التوك شو في المشهد الإعلامي المصري، حيث انطلق عام 2011 مع بدء بث قناة النهار، ونجح على مدار أكثر من عقد في أن يكون منبرًا للنقاشات الجادة ومتابعة الملفات السياسية والاجتماعية والفنية والإنسانية التي تهم المواطن المصري والعربي.