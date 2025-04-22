"خارجية النواب": دعوات تفجير المسجد الأقصى تنذر بكوارث إنسانية وسياسية تهدد المنطقة

كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة تمثل تصعيدًا غير مسبوق وتحولًا بالغ الخطورة في خطاب الجماعات الاستيطانية، بما ينذر بكوارث إنسانية وسياسية تهدد المنطقة بأسرها.

وشددت حارص، في تصريحات صحفية لها اليوم، على إدانتها القاطعة لهذه التصريحات الهمجية، التي تضرب عرض الحائط بكافة القرارات الدولية والأعراف الإنسانية، مشيرة إلى أن التطاول على المقدسات الإسلامية لن يمر دون رد، ولن يصمت العالم العربي والإسلامي أمام هذا الانتهاك الصارخ، مؤكدة أن هذه الدعوات لا تستهدف فقط الفلسطينيين، بل تسعى إلى إشعال صراع ديني واسع النطاق قد يغرق المنطقة في موجات عنف لا تُحمد عقباها، وهو ما يستوجب تحركًا عربيًا موحدًا، بالإضافة إلى ضغط دولي قوي لكبح جماح هذه الجماعات المتطرفة.

وثمّنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الموقف الرسمي المصري، الذي جاء حاسمًا وواضحًا في رفض هذه الدعوات والتحريضات، مؤكدة أن مصر دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعن مكانة القدس ومقدساتها.

ودعت حارص إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والعمل على توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن التلاعب بهذه القضايا الحساسة يهدد بإشعال المنطقة ويُهدد الأمن والسلم الدوليين.