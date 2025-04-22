"قومي المرأة": نعمل على تمكين الشباب وتعزيز خطاب يتفاعل مع تطلعاتهم

كتبت - نور العمروسي:

قالت مقررة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة عهود وافي، إن استراتيجية اللجنة ترتكز على دراسة وتقييم السياسة العامة لرعاية الشابات والشباب وتعزيز دمجهم في عمل المجلس، مع تقديم مقترحات وتوصيات فعالة في هذا الشأن.

وأكدت عهود وافي - خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، اليوم الثلاثاء - أهمية تغيير لغة الخطاب الموجهة للشباب إلى لغة شبابية مقبولة مجتمعيا وتمكين الشابات والشباب من منظور شامل يشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

واستعرض الاجتماع مستجدات برامج اللجنة، ومنها "هي تقود"، و"دوري القادة"، و"بَنان" بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة بالإضافة إلى مناقشة مشروع "سكر البيوت" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، كما بحث آليات التعاون المشترك لدعم استمرارية المشروع وتحقيق أقصى استفادة للسيدات المتدربات وزيادة توعيتهم في شتى المجالات.