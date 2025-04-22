الرئيس السيسي يدعو لاستغلال المساجد كمراكز تعليمية إلى جانب دورها الديني

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأئمة بضرورة الارتقاء بالخطاب الديني والعمل على تطوير آليات التواصل لمكافحة ودحض الفكر المتطرف، بالإضافة إلى ترسيخ الوعي بالقضايا الفكرية والتحديات الراهنة.

أشار الرئيس السيسي، خلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بالقاهرة، إلى أهمية وضرورة العمل على استخدام المساجد في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، إلى جانب كونها أماكن للعبادة.

وقال الرئيس السيسي، إنه وجه بإنشاء برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة علميًا وثقافيًا وسلوكيًا؛ للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز أدوات التواصل مع المجتمع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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