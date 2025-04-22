صور.. مستشارا الرئيس يتفقدان التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات

كتب- محمد نصار:

تفقدت السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد بدء التشغيل التجريبي لأعمال التطوير.

يأتي ذلك للوقوف على انتظام العمل وفاعلية المنظومة الجديدة في تحسين تجربة الزائرين والتنسيق لتلافي أية ملاحظات أو معوقات بالأعمال تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الله عيسى الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد، مكتب رئيس مجلس الوزراء، واللواء حسام حسن عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء شريف كرم، مدير عام شرطة السياحة والآثار، واللواء محمد الجسمي، مدير الادارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، واللواء محمود الدبيكي، نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مباحث السياحة والآثار، والعميد إسلام ياسين، رئيس مباحث إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

وخلال الجولة، تم التعرف على إجراءات تشغيل مبنى مركز الزوار الجديد، وتشغيل منظومة الباصات الترددية، كما تم تناول موقف تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، فضلًا عن إجراءات تنظيم عمل الدواب داخل المنطقة الأثرية.

كما تم عرض عدة محاور أخرى تتعلق بتحسين تجربة الزوار والتفاعل، واستراتيجية التسويق والترويج، وآلية الإدارة، إلى جانب عدد من المقترحات التصميمية والطابع المعماري في تطوير المباني القائمة.

كما أجرى مستشارا رئيس الجمهورية ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تجربة شاملة لمسار الزيارة الخاص بالأفواج السياحية والزائرين للمنطقة الأثرية تضمنت المدخل المستحدث للمنطقة الأثرية والاستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورًا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والاستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

وعقب الجولة، تم عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، ونقلت السفيرة فايزة أبوالنجا، واللواء خالد فودة، خلال الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية للحضور من الوزراء والمسؤولين والقائمين على الأعمال، وحرصه على تحويل المنطقة لمقصد جذب سياحي مستدام يراعي عراقة مكوناته ويحقق طموحات الدولة.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، نظرًا لما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، مما يستوجب وضعها دائمًا على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.

كما تم الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقًا لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

واستعرض اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية، توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وخطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة، والأدوار والمهام الخاصة بكل منها، والمتابعة الدورية ميدانيًا لسرعة انتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها استعدادًا للافتتاح الرسمي وذلك قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

رافق الحضور خلال الجولة، مسؤولو مجلس الوزراء، ووزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والبيئة والتخطيط والداخلية والنقل وشركة أوراسكوم بيراميدز المسئولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات بجانب الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف محيي، مدير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالجيزة.

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