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تقديم الساعة 60 دقيقة.. بيان حكومي مهم بشأن التوقيت الصيفي

03:31 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

التوقيت الصيفي

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كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ويتم اختيار ليل الخميس الموافق يوم الجمعة، لتعديل التوقيت، كون يوم الجمعة إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه.

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التوقيت الصيفي مجلس الوزراء تعديل التوقيت
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