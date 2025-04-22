بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 ضباط احتياط

كتب- محمد سامي:

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية؛ لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (43) لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم؛ والتي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التي اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية.

وتلي ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، وأظهر مدى التوافق الذهني والانضباط العسكري الراقي .

واختتمت العروض بالعرض العسكري بمشاركة مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام،

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .

وأعلن كبير معلمي كلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، وأعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وتم عرض فيلم تسجيلي على هامش الاحتفال، عن نقيب شهيد/ إبراهيم السيد عواد، أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، والذي أطلق اسمه على الدفعة (167) ضباط احتياط .

وألقى اللواء أح بهاء السيد عبد الرحيم، مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة أشار خلالها إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كل الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية ومعايير دقيقة؛ ليكونوا خير نموذج للشباب المصري القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

حضر فاعليات الاحتفال اللواء أ.ح أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين .