بعد الجدل الواسع.. جراح قصر العيني يعتذر للتمريض: هذا ما كنت أقصده

كتب- أحمد جمعة:

قدم الدكتور الجوهري محمد الجوهري، أستاذ متفرغ جراحة المخ والأعصاب بقصر العيني، اعتذارًا للتمريض عن منشور له أثار جدلًا بشأن عمله مع التمريض في العمليات.

وأثار "الجوهري" الجدل علي جروبات الأطباء والتمريض علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوست له عبر صفحته الرسمية اعتبرها التمريض إهانة كبيرة لهم.

ووصف الجراح التمريض الرجال بـ"الخناشير"، في حين عبر عن حبه للعمل مع سيدات التمريض، قائلًا إنه يطلق عليهن لقب "قمر الليالي".

وقال الجوهري عبر حسابه على فيسبوك: "إمبارح كان شم النسيم، يوم جميل كلنا بنحبه وبنحتفل بيه بأكل الفسيخ والترمس والبيض الملون، فحبيت أعيد علي المصريين بطريقة ظريفة وكتبت بوست أحكي فيه بعفوية عن الشقى والتعب اللي يعيش فيها الأطباء والجرّاحين منهم بالذات".

وأضاف: "خرجت من العملية وكتبت بوست فكاهي، لا أكتر ولا أقل، ويبدو إنه اتفهم غلط، لأني صحيت النهارده الصبح علي كم هائل من التفاعل على هذا البوست.. أولا: أنا بعتذر لسوء الفهم.. ثانيا: إحنا كجراحين أكتر ناس نعرف فضل وقيمة هيئة التمريض في العمليات، ونجاح أي عملية يعتمد عليهم في المقام الأول، ودي حقيقة يعلمها كل الأطباء، مش محتاجة مني أو من غيري التأكيد عليها".

وشدد على أن هيئة التمريض سواء كانوا من الرجال أو من السيدات في مصر، هم من أفضل هيئات التمريض حول العالم.

وتابع: "كتبت في هذا البوست (محل الخلاف) بالحرف إن الممرضين من الرجال، شُطار الحقيقة، يعني لم أنكر فضلهم، ودي فعلا حقيقة مش محتاجه مني تأكيد، ويعلمها القاصي والداني".

وأكمل أستاذ جراحة المخ والأعصاب: "الجرّاح اللي زي حالاتي بيقعد في العملية في بعض الأحيان بالأربعة وعشرين ساعة واقف على رجليه باصص في الميكرسكوب، يعني باصص من خرم إبرة على جرح بالكتير ٣ سم، أيديه نفسها اللي يشتغل بيها ما بيبقاش شايفها، فما بالك بباقي غرفة العمليات، اللي زي خلية النحل، خليه النحل دي اللي بيبقي مشغلها هي حكيمة العمليات، لوحدها، فلهم مني عظيم الاحترام والتقدير، الرجال منهم والسيدات".

وقررت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيما صدر عنه، من إساءات لا تليق بأخلاقيات المهنة، ومحاسبته وفقًا لما تقره لائحة آداب المهنة.