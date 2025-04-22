نقيب التمريض: نرفض "التصريحات المسيئة" لأحد الأطباء بحق التمريض

كتب- أحمد جمعة:

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن "رفضها التام" لما صدر من أحد الأطباء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، من "عبارات مسيئة" بحق أعضاء هيئة التمريض، مؤكدة أن "ما جاء في المنشور تجاوز فج ويتنافى تمامًا مع القيم المهنية والأخلاقية".

وأكدت "محمود" في بيان اليوم، أن الفريق الطبي، بجميع عناصره من أطباء وتمريض وفنيين، يشكل وحدة متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أي من أطرافها، مشددة على أهمية تبادل الاحترام المتبادل بين جميع أعضاء الفريق الطبي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان بيئة صحية وإنسانية للعمل داخل المؤسسات الطبية.

وقالت نقيب التمريض إن ما قيل يمثل إساءة واضحة ومرفوضة لا مبرر لها، لا مهنيًا ولا إنسانيًا، مؤكدة على احترام جميع الزملاء في الحقل الطبي، ونتوقع الاحترام المتبادل، وتابعت قائلة؛ "إذا أردنا الرد على هذه التجاوزات فنحن نملك القدرة على ذلك، لكننا نختار دائمًا الاحترام إيمانًا منا بأننا جميعًا فريق واحد".

وأضافت أنها تواصلت على الفور مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وأعربت له عن استيائها الشديد مما تم تداوله، مؤكدة أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا في صفوف التمريض، لما تضمنته من تهكم وسخرية لا تليق بطبيب ولا تمثل أخلاقيات المهنة.

وأشارت إلى أن نقيب الأطباء أبدى تفهمه الكامل لموقفها، وأكد لها أن النقابة العامة للأطباء قررت إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية بحقه وفقًا لما تنص عليه لائحة السلوك المهني بالنقابة.

أثار الدكتور الجوهري محمد الجوهري طبيب جراح بـ قصر العيني الجدل علي جروبات الأطباء والتمريض علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوست له عبر صفحته الرسمية اعتبرها التمريض إهانة كبيرة لهم.

ووصف الجراح التمريض الرجال بـ"الخناشير"، في حين عبر عن حبه للعمل مع سيدات التمريض، قائلًا إنه يطلق عليهن لقب "قمر الليالي".

وعاد الجوهري للقول إن المنشور جاء "بطريقة ظريفة" مستغلا إجازة شم النسيم، مقدمًا اعتذاره لـ"سوء الفهم".