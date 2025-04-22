"برلمانية حماة الوطن" تطالب بالكشف عن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال للنهوض بالشركات

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن ملف تطوير قطاع الأعمال العام تمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تندرج تحت رؤية الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام.

وقال: توطين التكنولوجيا وكذلك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية لدعم الاقتصاد الوطني تستهدف تحقيق أعلى عائد، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين أدائتها، ومواكبة التطور التكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع العام تستهدف مواجهة البيروقراطية وتدنى مستوى التدريب، وضعف ثقافة العمل، والمشكلات القانونية والإدارية.

وشدد على ضرورة الكشف عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال والتي سبق الإعلان عنها، وتستهدف النهوض بهذه الشركات.

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