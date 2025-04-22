نائب يطالب بكشف الكيانات المنتجة بقطاع الأعمال العام الناجحة والمتعثرة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بكشف الكيانات المنتجة بقطاع الأعمال العام الناجحة والمتعثرة، وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام.

وشدد وهبة، على أهمية كشف خطة الحكومة في شأن التعامل مع الشركات المتعثرة، معلنا رفضه استخدام الخصخصة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو داخلية من القطاع الخاص من أجل النهوض بهذه الشركات، قائلا: الجميع يعلم أن المشكلة في مصر تتمثل في الإدارة.

وكشف النائب إيهاب وهبة، أن أصول بعض الشركات أغلى من ثمنها في البورصة، مطالبا باستغلال هذه الأصول بصورة أفضل، مستشهدا بنجاح مصر في إدارة أراضي مشروع الرأس الحكمة.

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