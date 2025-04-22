هاني رمزي: "لام شمسية" من أعظم أعمال الدراما المصرية

كتب- عمرو صالح:

قال الفنان هاني رمزي، إنه يجب على المعنيين النهوض بالدراما المصرية ووضعها في نصابها المستحق كسابق عهدها، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج تعددت؛ لكن القدرة الشرائية للقنوات تراجعت بشكل كبير، وانعكس عليها بتدهور الأوضاع الاقتصادية للمنتجين والفنانين.

وأوضح رمزي، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الدراما المصرية الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أن أولى خطوات النهوض بالدراما هي توافر المناخ المناسب للحرية والإبداع والفن، قائلًا "عايزين مزيد من الحريات، وأنا اتعرضت لمشاكل كتير بسبب الرقابة".

وأشار رمزي إلى أن مسلسل "لام شمسية" سرد الواقع المصري بكل مشتملاته، قائلًا "لام شمسية من أعظم الأعمال التي شهدتها الدراما المصرية".

واختتم رمزي حديثه، متسائلًا: شركات الإنتاج كثرت..لكن هتعرض فين؟

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