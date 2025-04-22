صور.. حملة لإزالة الإشغالات بمحيط محطة عدلي منصور

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أركان حرب تامر شوشة، رئيس حي النزهة، الأجهزة التنفيذية بالحي (إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية) اليوم الثلاثاء، بشن حملة لمتابعة محطة عدلي منصور، وامتداد محطة عدلي منصور لتحقيق الانضباط للشارع وعدم وجود أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام، كما تم رفع إشغالات حواجز حديدية من شارع المدينة المنورة.

وأكد رئيس حي النزهة، استمرار تكثيف الحملات على مدار اليوم والمتابعة الميدانية المستمرة للتصدي ورفع ما يستجد من إشغالات بنطاق الحي.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات.

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