سميرة أحمد: تبرعت لصندوق تحيا مصر.. وهذه هديتي لـ"الوطنية للإعلام"

كتب- عمرو صالح:

أهدت الفنانة سميرة أحمد، كتابةً لمسلسل لم يعرض من قبل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرةً إلى أنه يحمل التراث الفني المصري الأصيل.

وقالت سميرة أحمد، خلال تكريمها بمؤتمر مستقبل الدراما المصرية، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بمبنى ماسبيرو: "سعيدة بدعوتي للمشاركة في المؤتمر، وممتنة جدًّا لتكريمي من الهيئة، وأمنياتي بالتوفيق للكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة".

وأضافت الفنانة: وأهدي هذه الكتابة المسلسلية التي تعود إلى الكاتب يوسف معاطي، كهدية مني إلى الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث سبل تنفيذها، دون أي مقابل مادي، مشيرةً إلى أنها تبرعت بالأموال لصالح صندوق تحيا مصر.

ونظَّمت الهيئة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا حاشدًا تحت عنوان "مستقبل الدراما المصرية"؛ بهدف بحث سبل النهوض بالدراما.

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