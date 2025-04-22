السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب قطار في سندنهور بالقليوبية

كتب- محمد نصار:

أكد عماد أسعد، مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد، أن ما يتردد بشأن وقوع حادث انقلاب قطار في سندنهور بمحافظة القليوبية غير صحيح على الإطلاق.

وقال "أسعد"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية لواقعة حادث قطار سندنهور قديم ويعود إلى الحادث الذي وقع بتاريخ 18 أبريل 2021.

وشدد على أن الهيئة مستهدفة خلال الفترة الأخيرة، حيث تنشر صفحات مختلفة ومغرضة مجموعة من الوقائع القديمة، متسائلًا: ما السبب في هذه الحملة التي تعتمد على نشر معلومات مغلوطة، والاستعانة بحوادث قديمة في الوقت الحالي.

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