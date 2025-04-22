مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، عن مد الفترة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين خلال فترة مد تلقي الطلبات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف الحيوي، لضمان انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة.

كما وجه المحافظ بضرورة المرور الدوري على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام استقبال طلبات التصالح من المواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، أو من لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم، إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، والاستفادة من أحكام القانون قبل انتهاء المهلة الجديدة.

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