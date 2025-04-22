يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري

كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل قرار إحالة مخالفات البناء والتعديات إلى القضاء العسكري.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن هذا القرار يشمل التعدي بالبناء على الأراضي الفضاء، والتعلية بدون ترخيص.

وأضافت المصادر، أنه تم التوجيه بتحرير محاضر فورية لهذه الوقائع والعرض على النيابة العسكرية المختصة.

كما تم التوجيه بإعداد كشوفات يومية من الوحدات المحلية والأحياء بهذه المخالفات، من أجل عرضها على النيابة العسكرية المختصة لإعمال شؤونها.

ويشترط أن تستوفي المحاضر بيانات مالك العقار المخالف والمقاول المنفذ وشركة الخرسانة الجاهزة مع إيضاح سابق التعدي إن وجد.

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