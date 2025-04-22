أول تعليق من محافظ القاهرة على أنباء إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العاصمة لم يرد إليها بيانات أو توجيهات رسمية بشأن إحالة مخالفات البناء الجديدة إلى القضاء العسكري.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الثلاثاء، إنه في حالة ورود أي تعليمات جديدة في هذا الشأن سيتم تعميمها على جميع الأحياء في محافظة القاهرة من أجل العمل بها.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، على أن هناك توجيهات مشددة لجميع الأحياء في المحافظة بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالتها في المهد مهما كان حجمها أو مرتكبها.

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