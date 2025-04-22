بدء مؤتمر "مستقبل الدراما المصرية" بمقر الهيئة الوطنية للإعلام

كتب-عمرو صالح:

انطلق صباح الثلاثاء، مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام المنعقد بمبنى ماسبيرو تحت عنوان "مستقبل الدراما المصرية" بحضور عدد من كبار رجال الفن والمنتجين.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من كبار المبدعين ، حيث يتم منح (وسام ماسبيرو للإبداع) إلي الفنانين "سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي.

كما يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية ، وجلستين للحوار والنقاش، وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عودة ماسبيرو للإنتاج وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج.

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