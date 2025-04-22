ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة والتي تصل على القاهرة لـ 39 درجة في الظل وتتجاوز الـ 40 درجة على المناطق الجنوبية، وهو موعد ذروة الموجة الحارة.

وأضافت الهيئة:" تنشط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق".

وتابعت: "لذا يرجى عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وارتداء الكمامة وخاصة مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية".

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