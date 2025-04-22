وظائف الكهرباء 2025.. ما الشروط المطلوبة وطرق التقديم؟



كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن حاجتها لشغل عددا من الوظائف وهي: "رئيس قطاع المشروعات المدنية بقطاعات الشئون الفنية - مدير الإدارة العامة بالتجمع الثالث وبهتيم بقطاعات شبكات التوزيع".

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الشروط المطلوب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف المطلوبة، وهي كالآتي:

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

- أن يقدم اقتراحاته لتطوير الوحدة المراد شغل رئاستها أو أحد الأنشطة الرئيسية، لتحسين أدائها ورفع الكفاية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تعلم العمل وتبسيط إجراءاته.

- على المتقدمين لشغل وظائف الرئيس قطاعات "رئيس قطاع- مدير عام"، تقديم أصل 30 صورة ضوئية لجميع المستندات، وجميع الأصول والصور الضوئية دون تفريم أو تدبيس للنسخ.

وحددت الشركة، المواصفات المطلوب توافرها في المتقدمين الراغبين في شغل وظائف: "مدير الادارة العامة بالتجمع الثالث وبهتيم بقطاعات شبكات التوزيع"، كالآتي:

- مؤهل هندسي عالٍ مناسب، ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عاما.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- اجتياز الدورات التدريبية المقررة.

طريقة التقديم لوظائف الكهرباء 2025

وطالبت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، المتقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها، التقدم بطلب يسحب من إدارة المتابعة ونظم المعلومات بقطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة.