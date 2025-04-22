الديهى ناعيًا بابا الفاتيكان: كان رمزًا للتواضع والصدق والنقاء

كتب- حسن مرسي:

نعى الإعلامي نشأت الديهي وفاة بابا الفاتيكان الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" مساء الإثنين: "ودّع العالم هذا الرجل الثمانيني الذي يمكن أن نختصر ونختزل طريقه في كلمة واحدة وهى التواضع، فهذا الرجل المتواضع الورع كان صوتًا للسلام والإخاء العريض".

وأضاف "تواضعه الجم كان يُدرّس وكأنه يعطي هؤلاء درسًا بليغًا في التواضع وأن الدنيا رايحة وكان رجلًا صادقًا ونقيًا مؤمنًا بما يفعل، رحم الله البابا فرنسيس الذي كانت له علاقات وطيدة بكل دول العالم وهذا ظهر في المرثيات التي خرجت له من البيت الأبيض والكرملين وإيطاليا وسويسرا والرئيس العراقي واللبناني والأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع "حتى حركة حماس نعت هذا الرجل وقالت صوت ديني بارز ندد بجرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك جاءت برقية عزاء من الرئيس السيسي إلى الفاتيكان بأنه كان رمزًا للسلام".

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