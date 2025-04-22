أبرزها صعوبة في الكلام وإسهال.. أعراض الإصابة بالتسمم نتيجة تناول الأسماك المملحة في شم النسيم

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور السيد بيومى، رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، إن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتناول الأسماك المملحة خصوصا مع حرص المواطنين على تناولها خلال مناسبة شم النسيم.

وأضاف بيومي خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن التسمم البوتيوليني (Botulism) يحدث بسبب بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينوم، التي تنمو في البيئات منخفضة الأكسجين مثل الأسماك المملحة غير المُعدة جيدًا.

وأوضح أن الأعراض تشمل ضعف العضلات، صعوبة في البلع والكلام، شلل قد يصل إلى الجهاز التنفسي ويسبب الوفاة.

وتابع: التسمم الغذائي البكتيري قد تحتوي الأسماك غير الطازجة أو المخزنة بشكل خاطئ على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإيشيريشيا كولاي، مما يسبب: إسهال، قيء، ارتفاع درجة الحرارة.

وذكر أن الشخص قد يحدث له ارتفاع نسبة الأملاح الصوديوم فالأسماك المملحة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، مما قد يشكل خطرًا على مرضى الضغط المرتفع، مرضى القلب والكلى.

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