لماذا يشكل الفسيخ "مجهول المصدر" خطراً على صحتك؟.. أستاذة كيمياء الكائنات الدقيقة تحذر

كتب - عمر صبري:

قالت الدكتورة إيمان كرم عبد الحميد، قسم كيمياء الكائنات الدقيقة، معهد بحوث التقنيات الحيوية، إن المصريون يحتفلون كل عام بعيد شم النسيم، وهو تقليد فرعوني أصيل يرتبط بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، ولكن وسط هذا الاحتفال، يتسلل خطر "قاتل قد يهدد حياتك وحياة أسرتك إذا لم تكن حذراً"، مضيفة أن الفسيخ مجهول المصدر قد يكون قنبلة موقوتة تحمل في طياتها سموماً قاتلة، أخطرها سم "البوتيوليزم الناتج عن بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم"، والذي قد يؤدي إلى شلل عضلي وتوقف التنفس في الحالات الشديدة.

وأضافت عبدالحميد، خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن الفسيخ يتم إعداده بطريقة تعتمد على التمليح والتخزين لفترات طويلة، مما يجعله بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا اللاهوائية القاتلة، وإذا تم تحضيره بطريقة غير صحية أو في أماكن غير موثوقة، فقد يصبح محملاً بالبكتيريا والسموم الفتاكة التي لا يمكن التخلص منها حتى بعد طهيه أو وضع الليمون عليه، لذا يجب شراء الفسيخ من أماكن معروفة وموثوقة وليس من الباعة الجائلين أو المحلات غير المرخصة والابتعاد عن الفسيخ نهائياً للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز الهضمي، والحوامل وتخزين الفسيخ في الثلاجة عند درجات حرارة منخفضة جدًا وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

وأوضحت أن تناول كميات صغيرة جدًا منه مع الحرص على إضافة الليمون والخل لأن الحموضة تساعد على تقليل خطر التسمم، كما يمكن استبدالها بأطعمة أخرى أكثر أمناً مثل الرنجة المدخنة أو الأسماك الطازجة المشوية.

وذكرت أن شم النسيم مناسبة رائعة، لكن لا تدع عادة قديمة تعرض حياتك للخطر وتذكر دائماً أن صحتك وصحة أسرتك أهم من أي تقليد، وإذا كنت من محبي الفسيخ فتأكد من مصدره أو استبدالها ببدائل أكثر أمناً.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد تشمل ضعف العضلات وصعوبة في التنفس، ازدواج الرؤية أو تشوشها، جفاف الفم وصعوبة في البلع، الإحساس بالإرهاق العام والدوخة، -شعور بالغثيان أو القيء.

وردًا على استفسار ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض التسمم؟، نصحت أستاذ مساعد كيمياء الكائنات الدقيقة بأن تتوجه فوراً إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم دون انتظار، وأن سرعة العلاج ضرورية لإنقاذ الحياة.

وتابعت: لا تحاول معالجة الأمر في المنزل بشرب اللبن أو تناول أي علاجات منزلية، لأن السموم التي يفرزها الفسيخ لا يمكن إبطال مفعولها بهذه الطرق، إذا كنت ترافق شخصاً تظهر عليه الأعراض، لا تنتظر تحسن حالته بل سارع بطلب الإسعاف فوراً.



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