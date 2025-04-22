برلماني: السوق الأفريقي قادر على تحقيق نمو سياحي غير مسبوق للاقتصاد الوطني

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًّا تحتاج إلى مزيد من وسائل الدعاية والتسويق المبتكرة لدعم هذا الهدف، مع ضرورة فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.

وشدد على أهمية تبني استراتيجيات مختلفة عن السابق، تعتمد على جذب أسواق لم يُطرق بابها من قبل، مثل السوق الأفريقي الذي يتمتع بمزايا عدة تؤهله لتحقيق الهدف القومي في صناعة السياحة وزيادة أعداد السائحين كما هو مستهدف.

وأضاف العسال أن السوق الأفريقي يُعد من الأسواق الواعدة والمهمة جدًّا للسياحة المصرية، لعدة أسباب استراتيجية واقتصادية وثقافية، يأتي في مقدمتها القرب الجغرافي وسهولة الوصول، خاصةً أن القارة الأفريقية قريبة من مصر، مما يجعل السفر إليها أسرع وأقل تكلفة، فضلًا عن وجود خطوط طيران مباشرة بين مصر وعدة دول أفريقية تُسهِّل حركة السياح.

وأكد أن التجارة مع دول إفريقيا تُعزز العلاقات السياسية والاقتصادية القوية، خاصة في إطار الاتحاد الأفريقي، التعاون السياحي، إلى جانب التبادل التجاري والاقتصادي المتزايد الذي يمكن أن يسهم في تشجيع السياحة بين الطرفين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنوع الأنماط السياحية في مصر يمكِّن القطاع من فتح آفاق جديدة نحو القارة الأفريقية، لتحقيق انتعاشة قوية في السياحة التعليمية والطبية، خاصةً مع قدوم أعداد كبيرة من الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات المصرية، وهو ما يمكن تحويله إلى سياحة تعليمية وثقافية.

وأكد أن مصر تُعد وجهة مفضلة للعلاج الطبي لكثير من الأفارقة نظرًا لجودة الخدمات وتكلفتها المناسبة، مما يتطلب الترويج لهذه الأنماط وتوجيه جهود التسويق المبتكر نحو الدول الأفريقية، بدلًا من التركيز التقليدي على الأسواق الأوروبية.

وأوضح المهندس هاني العسال أن تعظيم الاستفادة من السياحة الأفريقية يتطلب تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول، والتوسع في خطوط الطيران والرحلات المباشرة إلى العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز الحملات الترويجية لمصر في هذه السوق. وطالب هيئة تنشيط السياحة بتكثيف جهودها في أفريقيا للتعريف بالمعالم السياحية المصرية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات إنفاق السائح الأفريقي، مع النمو الاقتصادي الملحوظ في العديد من الدول الأفريقية وزيادة الطبقة المتوسطة، يعني ارتفاع القدرة على الإنفاق السياحي، كما أن نسبة الشباب المرتفعة في القارة، وهم الفئة الأكثر اهتمامًا بالسفر والاستكشاف، تُعد عوامل تؤكد أن أفريقيا تمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق نمو سياحي غير مسبوق في وقت قياسي.

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