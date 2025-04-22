شبورة ورياح وارتفاع في الحرارة.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءاً من اليوم الإثنين 21 أبريل وحتى السبت 26 أبريل في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:6) مشيرة إلى أنه انخفاض طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

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